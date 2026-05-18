Начальник отдела подшипникового завода выслушал приговор по делу о мошенничестве

В Ростове-на-Дону осудили начальника отдела подшипникового завода Захарцова

В Ростове-на-Дону осудили начальника отдела Десятого подшипникового завода.

Он призанан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2025 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов, в том числе начальника планово-экономического отдела Десятого подшипникового завода (ГПЗ-10) Феликса Захарцова, по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей.

Он признал вину и заключил досудебное соглашение. При таком порядке рассмотрения дела наказание должно быть не более половины максимального срока, предусмотренного данной статьей.

По данным следствия, в период с 2020-го по 2024 год завод в рамках гособоронзаказа поставлял продукцию по завышенным ценам с использованием подложных документов. В результате из бюджета было похищено 2,2 миллиарда рублей. Также ущерб причинен 16 промышленным предприятиям.

Суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам лишения свободы.

