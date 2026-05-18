Россиянам дали прогноз по семейной ипотеке

17:44, 18 мая 2026



Депутат Разворотнева: Условия семейной ипотеки в России не ухудшатся
Александра Качан (Редактор)
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Условия семейной ипотеки в России в ближайшее время не ухудшатся. Такой прогноз дала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с НСН.

Так эксперт прокомментировала информацию, согласно которой с 1 июля 2026 года ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком может вырасти с 6 до 10-12 процентов. Депутат считает, что такой шаг негативно скажется на демографии.

«Надо, наоборот, создавать какие-то альтернативы для тех, кто не может приобрести квартиру с помощью ипотеки. Все депутаты надеются на то, чтобы для семей с одним ребенком остались прежние условия, а когда второй и третий — появлялись еще какие-то дополнительные льготы», — заявила Разворотнева.

Парламентарий добавила, что худшее для строительной отрасли уже позади. По ее словам, сейчас ключевая ставка снижается, на фоне чего россияне чаще берут ипотеку не для семей. При этом сейчас большее значение имеет не стоимость кредита, а цены на жилье, которые продолжают расти. «На мой взгляд, правительству надо предпринимать какие-то новые меры, переставать считать ипотеку главным способом поддержки семей», — заключила Разворотнева.

Ранее бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский заявил, что в июне вторичное жилье в России подешевеет. По его словам, летом такие объекты потеряют в цене 1,5 процента.

