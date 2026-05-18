Российский бизнес удивился идее повышать зарплаты

«Ъ»: Бизнесмены удивились призыву главы МЭР Решетникова снова повышать зарплаты

К инициативе главы Минэкономразвития России Максима Решетникова по поводу решения проблемы дефицита кадров за счет повышения зарплат и найма пенсионеров следует относиться с осторожностью. Таким образом слова министра прокомментировала вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, сообщает «Коммерсантъ».

Она объяснила, что резерв для роста зарплат по совету министра есть только в отраслях с высокой производительностью труда, а также понятными для бизнеса перспективами и рынками сбыта. При этом у большинства предприятий таких возможностей нет.

«Особенно сложная ситуация сейчас у малого бизнеса, задействованного в производстве. К сожалению, все вынуждены, наоборот, затягивать пояса», — признала Быкова. Что касается трудоустройства пожилых людей, то такое направление стало более реальным после решения правительства проводить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что в общепите нет денег для повышения зарплаты сотрудникам, а единственная возможность — это новый рост цен, что чревато снижением числа клиентов. Также он выразил сомнения, что официальные цифры отражают реальное состояние отраслей национальной экономики.

«Очень часто Росстат дает странные цифры, не знаю, откуда они берутся. Может быть, за счет обеления бизнеса или, наоборот, за счет того, что в серую зону стали уходить какие-то компании», — предположил бизнесмен.

В свою очередь гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков призвал не ждать повышения зарплат в сфере информационных технологий. Он объяснил, что компании отрасли в последнее время, напротив, оптимизируют фонд оплаты труда и сокращают сотрудников. Отдельной проблемой остается «огромное количество соискателей с очень слабыми профессиональными навыками и иногда с весьма сомнительными личностными качествами».

