19:07, 18 мая 2026

Xiaomi предсказала, что смартфоны подорожают до 100 тысяч рублей к концу 2026-го
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joan Cros / NurPhoto via Getty Images

В Xiaomi предсказали, что флагманские смартфоны будут стоить дороже 100 тысяч рублей. Об этом сообщает китайское издание IT Home.

Президент Xiaomi Лу Вэйбин в ходе онлайн-трансляции рассказал, что стоимость смартфонов может обновить рекорд. По прогнозу топ-менеджера корпорации, выпускаемые в Китае аппараты будут стоить 10 тысяч юаней (106 тысяч рублей) уже к концу 2026 года. Причиной роста он назвал продолжающееся удорожание компонентов — оперативной и постоянной памяти.

Вэйбин подчеркнул, что речь идет о флагманских смартфонах. По его словам, Xiaomi и другие бренды не могут решить проблему дорогих компонентов для устройств в один момент. Так, строительство новых заводов по производству модулей памяти может занять несколько лет. Также руководитель компании не верит, что кризис закончится в ближайшие месяцы: президент Xiaomi предсказал, что цены на смартфоны останутся высокими до конца 2027 года.

Лу Вэйбин не уточнил, коснется ли удорожание нового смартфона Xiaomi 17 Max и будет ли он стоить около 10 тысяч юаней (106 тысяч рублей). Для сравнения, другой флагманский девайс бренда — Xiaomi 17 Ultra — на старте в декабре 2025 года оценивали в 6999 юаней (75 тысяч рублей).

В середине мая известный инсайдер Абхишек Ядав предсказал, что флагманские смартфоны снова подорожают. Он связал это с выпуском топового и очень дорогого процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

