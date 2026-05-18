Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП и попал на видео

Daily Mail: Самолет выкатился за пределы ВПП в Хорватии и попал на видео

Самолет со 130 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Хорватии и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в авиагавани города Сплит. Лайнер авиакомпании Croatia Airlines готовился к отправке в немецкий Франкфурт, однако за секунды до взлета борт накренился в сторону и выехал на траву. Испугавшиеся пассажиры начали кричать.

Пострадавших в результате инцидента нет. Проводится расследование.

В конце апреля сообщалось, что самолет авиакомпании United Airlines с десятками пассажиров на борту едва не столкнулся с беспилотником при посадке в США. Тогда также обошлось без пострадавших.

