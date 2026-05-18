Загитова рассказала о своем дне рождения

Фигуристка Алина Загитова назвала 24-й день рождения самым счастливым в жизни. Слова спортсменки приведены на ее странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка выложила фотографию с композицией из воздушных шаров, сложенных в цифру 24. «Самый счастливый день рождения», — так Загитова подписала фото.

Ранее фигуристка выложила фотографию из Диснейленда, где она сидит на плечах у бойфренда. «Мы не афишируем, но и не скрываем», — так спортсменка подписала публикацию.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании. Также она по разу побеждала на чемпионатах мира и Европы.