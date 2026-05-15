Российская фигуристка Загитова выложила фото с бойфрендом из Диснейленда

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о личной жизни. Она поделилась постом в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Загитова выложила фотографию из Диснейленда, где она сидит на плечах у бойфренда. «Мы не афишируем, но и не скрываем», — так спортсменка подписала публикацию.

В конце апреля Загитова в своем Telegram-канале призналась в любви к неизвестному мужчине. Она опубликовала фото букета подаренных ей цветов. Ее пост сопровождается песней Басты, в которой прозвучала строчка: «Статус моего сердца: навечно занято».

23-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании. Также она по разу побеждала на чемпионатах мира и Европы.