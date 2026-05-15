Новости спорта
18:47, 15 мая 2026Спорт

Загитова рассказала о личной жизни

Российская фигуристка Загитова выложила фото с бойфрендом из Диснейленда
Владислав Уткин
Фото: Telegram-канал «Алина Загитова»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о личной жизни. Она поделилась постом в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Загитова выложила фотографию из Диснейленда, где она сидит на плечах у бойфренда. «Мы не афишируем, но и не скрываем», — так спортсменка подписала публикацию.

В конце апреля Загитова в своем Telegram-канале призналась в любви к неизвестному мужчине. Она опубликовала фото букета подаренных ей цветов. Ее пост сопровождается песней Басты, в которой прозвучала строчка: «Статус моего сердца: навечно занято».

23-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании. Также она по разу побеждала на чемпионатах мира и Европы.

