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16:18, 5 июня 2026Силовые структуры

Имущество семьи «золотой судьи» Хахалевой перешло в доход России

В Краснодаре суд обратил в доход государства имущество семьи судьи Хахалевой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд обратил в доход государства имущество семьи Елены Хахалевой, которую ранее в СМИ называли «золотой судьей». Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ответчиками по этому делу выступали 20 физических и два юридических лица, которые были номинальными держателями активов семьи, а также участниками легализации нажитого коррупционным путем имущества.

В бюджет перешли доли в уставном капитале четырех фирм, 73 земельных участка и около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также более 15,5 миллионов рублей, которые были на счетах ответчиков.

По версии следствия, в период, когда Хахалева была судьей, она через судебные механизмы распределяла высоколиквидные сельхозугодья региона в пользу аффилированных ее мужу субъектов. Незаконно семья также завладела более 12 с половиной тысячами гектаров земли, что позволило им непрерывно обогащаться и преобразовывать доходы в движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие машины, предметы роскоши и иные активы.

Сестра Елены Наталия была судьей Арбитражного суда Краснодарского края. Она помогла компаниям Роберта Хахалева освободиться от уплаты в бюджет многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей.

В апреле стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием передать в бюджет активы Хахалевой.

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