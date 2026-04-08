21:39, 8 апреля 2026

Стали известны подробности антикоррупционного иска к «золотой судье» Хахалевой

Марина Совина
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием обратить в доход государства активы Елены Хахалевой, которую ранее в СМИ называли «золотой судьей», а также ее родственников. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По версии надзорного ведомства, семья, используя служебные возможности самой Хахалевой и других ответчиков, незаконно получила крупные земельные участки, один из которых оценивался в 20 миллиардов рублей. Сообщается, что бывшую судью в 2021 году обвинили в мошенничестве, после чего она покинула Россию. При этом ее сестра Наталья Хахалева продолжает работать судьей в Арбитражном суде Краснодарского края.

Прокуратура требует обратить в доход государства имущество семьи Хахалевых, включая дом Елены Хахалевой под Краснодаром, квартиру ее сестры Натальи, а также жилье и участок их матери в Ольгинке. Также могут быть изъяты активы мужа судьи Роберта Хахалева — помещения и земельные участки на Кубани; часть его имущества, по данным ведомства, была выведена за рубеж.

По иску Генпрокуратуры суд наложил арест на активы семьи и связанных лиц. Под меры попали 15 компаний, включая агрофирмы и санаторий «Лазаревское».

Ранее сообщалось, что Елена Хахалева и ее сестра пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова.

