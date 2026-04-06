16:42, 6 апреля 2026

Назван покровитель «золотой судьи» Хахалевой и ее сестры

Судья Хахалева и ее сестра были доверенными экс-главы Совета судей Момотова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Золотая судья» Елена Хахалева и ее сестра — судья арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева — пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сестры были доверенными лицами бывших председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и судьи Верховного Суда России в отставке Момотова. Благодаря их протекции Хахалевы заняли руководящие должности в судебной системе Кубани и использовали свои полномочия для личного обогащения.

Так, Наталия Хахалева потратила коррупционные средства на покупку элитной недвижимости в Туапсе и Одинцово. В ее собственности два дома площадью 510 квадратных метров и три земельных участка площадью 2,7 тысячи квадратных метров в элитных коттеджных поселках. Кроме того, она владеет автомобилем Porsche Cayenne Turbo.

Ранее стало известно, что с одобрения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) под проверки попали четыре краснодарские судьи. Среди них, помимо Хахалевой, дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасия Шепель, Ольга Борисова и Ольга Богатых из Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Проверку проведет Генпрокуратура из-за незадекларированных ими активов.

Хахалеву окрестили «золотой судьей» после скандала, разразившегося в 2017 году после видео со свадьбы ее дочери с сотрудником краснодарского управления Следственного комитета России. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов.

ВККС 15 декабря 2021 года дала согласие на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года экс-судья вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. Ее заочно арестовали и объявили в розыск в 2022 году. Азербайджан отказался экстрадировать Хахалеву в Россию.

