Сестра «золотой судьи» России попала под проверку

ВККС одобрила проверку 4 кубанских судей: Шепель, Хахалевой, Борисовой и Богатых

Сестру «золотой судьи» Кубани Елены Хахалевой Наталью проверит Генпрокуратура из-за незадекларированных активов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

С одобрения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) под проверки попали еще три краснодарские судьи. Среди них дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасия Шепель, Ольга Борисова и Ольга Богатых из Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Основанием для проверочных мероприятий стали выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам. Также направлены материалы для принятия процессуальных мер.

Хахалеву окрестили «золотой судьей» после скандала, разразившегося в 2017 году после видео со свадьбы ее дочери с сотрудником краснодарского управления Следственного комитета России. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов.

ВККС 15 декабря 2021 года дала согласие на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года экс-судья вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. Ее заочно арестовали и объявили в розыск в 2022 году. Азербайджан отказался экстрадировать Хахалеву в Россию.