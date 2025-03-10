Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи». Ее задержали в Баку на пути в Дубай

Суд отказал в экстрадиции в РФ задержанной в Азербайджане экс-судьи Хахалевой

Азербайджан отказался экстрадировать в Россию бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, известную в СМИ как «золотая судья», обвиняемую в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Причины такого решения не уточняются.

«Золотую судью» заочно арестовали и объявили в розыск в 2022 году. Как сообщало следствие, Хахалева на протяжении трех с половиной лет получала зарплату за те дни, когда она не работала. С 2016 по 2019 год «золотая судья» отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения. Ущерб от действий бывшей судьи оценили в 1,2 миллиона рублей.

Каких-либо подробностей и обстоятельств решения азербайджанской стороны не приводится.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Хахалеву задержали на пути в Дубай

О задержании «золотой судьи» стало известно 27 января. Тогда в азербайджанских правоохранительных органах сообщили, что власти готовы выдать России бывшую судью после соответствующего решения суда. Хахалева собиралась вылететь в Дубай, когда на паспортном контроле выяснилось, что она находится в розыске. После задержания суд арестовал ее на 40 дней, однако после рассмотрения апелляции меру пресечения изменили на передачу под надзор полиции.

Хахалева обвинения отрицает и считает 120 дней, которые прогуляла за три года службы, отработанными. Между тем, согласно обвинению, своим невыходом на работу она похитила у судебного департамента более миллиона рублей. Тем не менее Хахалева подчеркнула, что обращалась по этому делу в департамент, где получила ответ, что никаких убытков ему не принесла. Ее адвокат Ярослав Краснощеков также настаивает, что «золотая судья» не совершала ни мошенничества, ни подлога. По его мнению, статью «Служебный подлог» стоит переквалифицировать в «Халатность», поскольку речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Женщину окрестили «золотой судьей» после скандала, разразившегося в 2017 году. В сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Также сообщалось, что звезды якобы получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley.

Праздник обошелся в 2 миллиона долларов. При этом бывшая судья утверждала, что организацию торжества взял на себя отец дочери — крупный бизнесмен.