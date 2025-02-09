Экс-судья Хахалева отвергла свою виновность в мошенничестве

Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, также известная как «золотая судья», прокомментировала обвинения в свой адрес в беседе с корреспондентом программы «Вести. Дежурная часть». Об этом сообщается в Telegram-канале передачи.

Хахалева задержана в Баку и передана под надзор азербайджанской полиции. В телефонном разговоре с журналистом она отвергла свою виновность в мошенничестве. Она заявила, что над ее обвинениями с российской стороны якобы смеялись местные прокуратура и суд.

Хахалева считает 120 дней, которые она прогуляла за три года службы, отработанными. Однако российская сторона отрицает такую трактовку. Согласно обвинению, своим невыходом на работу бывшая судья похитила у судебного департамента более миллиона рублей. Тем не менее Хахалева подчеркнула, что обращалась по этому делу в департамент, где получила ответ, что никаких убытков ему не принесла.

8 декабря 2021 года экс-судья вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. О задержании «золотой судьи» в Баку стало известно 27 января, власти Азербайджана заявили о готовности выдать Хахалеву российской стороне.

Летом 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте Хахалевой. По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год Хахалева, занимавшая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения.