В Азербайджане заявили о готовности выдать России «золотую судью»

Азербайджан экстрадирует в Россию экс-судью Хахалеву после решения суда

Азербайджанские власти готовы выдать России бывшую судью Елену Хахалеву, известную в СМИ как «золотая судья», после соответствующего решения суда. Об этом РИА Новости сообщил источник в азербайджанских правоохранительных органах.

По его словам, задержанную в аэропорту Баку женщину экстрадируют на родину, как только суд примет такое решение. Хахалева собиралась вылететь в Дубай, когда на паспортном контроле выяснилось, что она находится в розыске.

О задержании «золотой судьи» стало известно 27 января. В России против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Летом 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте Хахалевой.

По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год Хахалева, занимавшая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 15 декабря 2021 года дала согласие на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. Сама она не явилась на заседание коллегии. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года экс-судья вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась.

Хахалеву окрестили «золотой судьей» после скандала, разразившегося в 2017 году после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов.