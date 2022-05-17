На «золотую судью» Хахалеву завели дело

СКР возбудил дело против экс-судьи Хахалевой, подозреваемой в мошенничестве и подлоге

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшей судьи Елены Хахалевой, известной в СМИ как «золотая судья». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомстве.

Ее подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год Хахалева, занимающая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 15 декабря 2021 года дала согласие на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. Сама она не явилась на заседание коллегии. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года экс-судья вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась.

Скандал с Хахалевой разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления СКР по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.