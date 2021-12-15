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Против «золотой судьи» Хахалевой разрешили возбудить дело

ВККС разрешила возбудить уголовное дело в отношении «золотой судьи» Хахалевой

Кадр: Россия 24

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании разрешила возбудить дело против «золотой судьи» Елены Хахалевой. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи захотели обвинить экс-судью по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.

По версии следствия, Хахалева похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год судья отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять дел. При этом она вносила в табель ложные сведения.

Мария Рубникович
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