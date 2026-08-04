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17:15, 4 августа 2026 (обновлено: 17:36, 4 августа 2026)Экономика

В Роскачестве призвали не стучать по арбузам

В Роскачестве назвали бесполезной проверку арбузов по стуку
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Стучать по арбузу для проверки его качества бессмысленно, так как у людей разная восприимчивость слуха. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева в беседе с РИА Новости.

«У всех людей разная восприимчивость слуха, стучать по арбузу сегодня совершенно бессмысленно. В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон», — объяснила эксперт. Саратцева также призвала не сжимать арбузы до хруста. По ее словам, хруст может указывать на разрыв внутренних связей, в результате которого начнет вытекать межклеточный сок. Это испортит качество продукта.

Вместо этого эксперт рекомендовала обращать внимание на внешний вид корки — знаком более зрелого арбуза является матовый цвет. Еще одним признаком качества являются четко выраженные полоски и яркое земляное пятно — место, которым арбуз лежал на земле.

Ранее врач-терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов предупредил об опасности покупки разрезанных арбузов с уличных развалов. Он посоветовал покупать арбузы только в магазине или официальной торговой точке.

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