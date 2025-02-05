«Золотую судью» передали полиции после задержания в Баку

Генпрокуратура Азербайджана: Экс-судью Хахалеву передали под надзор полиции

Экс-судью Краснодарского краевого суда России Елену Хахалеву, также известную как «золотая судья», передали под надзор полиции после ее задержания в Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу задержанной об изменении меры пресечения. До этого в отношении нее было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток.

«Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Е. Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции», — говорится в сообщении азербайджанской Генпрокуратуры. Ведомство также сообщило, что в настоящий момент рассматриваются документы об экстрадиции бывшей судьи, переданные Генеральной прокуратурой России.

Летом 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте женщины. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год Хахалева, занимавшая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения.

По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года она вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. О задержании «золотой судьи» в Баку стало известно 27 января, власти Азербайджана заявили о готовности выдать Хахалеву российской стороне.