Авдокат «золотой судьи» заявил о ее невиновности

Адвокат Краснощеков: Судья Хахалева не виновна в мошенничестве или подлоге

Бывшая российская судья Елена Хахалева, известная в СМИ как «золотая судья», не совершала ни мошенничества, ни подлога. Об этом РИА Новости заявил ее адвокат Ярослав Краснощеков.

По его оценкам, следствие могло бы вменить Хахалевой статью 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), но она менее тяжкая, чем 159-я («Мошенничество»), и по ней нельзя было объявить в розыск. Также юрист отметил, что статью «Служебный подлог» следует переквалифицировать в «Халатность», поскольку речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей.

8 декабря 2021 года экс-судья вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. О задержании «золотой судьи» в Баку стало известно 27 января, власти Азербайджана заявили о готовности выдать Хахалеву российской стороне.

Летом 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о заочном аресте Хахалевой. По версии следствия, она похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год Хахалева, занимавшая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения.