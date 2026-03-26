Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:29, 26 марта 2026

Названо снижающее уровень плохого холестерина природное средство

F&F: Полифенолы из оливковых листьев снижают сердечно-сосудистые риски
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Полифенолы из оливковых листьев могут благоприятно влиять на уровень жиров в крови и снижать некоторые сердечно-сосудистые риски. Речь идет прежде всего о двух соединениях — олеуропеине и гидрокситирозоле, которые содержатся в листьях оливы и продуктах ее переработки. Об этом сообщают авторы обзора, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Авторы проанализировали клинические и экспериментальные данные и пришли к выводу, что наиболее выраженный эффект такие вещества показывают у людей с повышенным сердечно-сосудистым риском. В этой группе чаще наблюдалось снижение уровня общего холестерина, «плохого» холестерина ЛПНП, триглицеридов и окисленного ЛПНП. У здоровых людей изменения липидного профиля были менее заметными, но улучшались показатели, связанные с окислительным стрессом и состоянием сосудов.

При этом у людей с лишним весом и ожирением выраженного улучшения липидного профиля в изученных дозировках обычно не отмечалось. У женщин после менопаузы и у людей с легкой гиперлипидемией эффект был скромным в коротких исследованиях, но становился более заметным при длительном приеме.

Авторы также указывают, что полифенолы из оливы могут влиять на обмен жиров сразу по нескольким механизмам: усиливать антиоксидантную защиту, снижать воспаление и воздействовать на работу сосудов.

Ранее ученые выяснили, что замена обычного молока на овсяное молоко снижает уровень плохого холестерина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok