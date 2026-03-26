Названо снижающее уровень плохого холестерина природное средство

F&F: Полифенолы из оливковых листьев снижают сердечно-сосудистые риски

Полифенолы из оливковых листьев могут благоприятно влиять на уровень жиров в крови и снижать некоторые сердечно-сосудистые риски. Речь идет прежде всего о двух соединениях — олеуропеине и гидрокситирозоле, которые содержатся в листьях оливы и продуктах ее переработки. Об этом сообщают авторы обзора, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Авторы проанализировали клинические и экспериментальные данные и пришли к выводу, что наиболее выраженный эффект такие вещества показывают у людей с повышенным сердечно-сосудистым риском. В этой группе чаще наблюдалось снижение уровня общего холестерина, «плохого» холестерина ЛПНП, триглицеридов и окисленного ЛПНП. У здоровых людей изменения липидного профиля были менее заметными, но улучшались показатели, связанные с окислительным стрессом и состоянием сосудов.

При этом у людей с лишним весом и ожирением выраженного улучшения липидного профиля в изученных дозировках обычно не отмечалось. У женщин после менопаузы и у людей с легкой гиперлипидемией эффект был скромным в коротких исследованиях, но становился более заметным при длительном приеме.

Авторы также указывают, что полифенолы из оливы могут влиять на обмен жиров сразу по нескольким механизмам: усиливать антиоксидантную защиту, снижать воспаление и воздействовать на работу сосудов.

