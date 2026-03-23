Назван простой способ снизить уровень плохого холестерина

NJ: Замена обычного молока на овсяное молоко снижает уровень плохого холестерина

Ученые выяснили, что замена обычного молока на овсяное молоко может снизить уровень «плохого» холестерина. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Nutrition Journal (NJ).

В эксперименте участвовали 32 здоровые женщины в возрасте от 18 до 40 лет. В течение четырех недель одна группа ежедневно выпивала по 600 мл овсяного молока, а другая — столько же коровьего молока. До и после эксперимента у участниц измеряли уровень холестерина и другие показатели крови.

Результаты показали, что у тех, кто пил овсяное молоко, снизился общий холестерин и уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые считаются «плохим» холестерином. При этом уровень «хорошего» холестерина и триглицеридов в обеих группах практически не изменился.

Авторы связывают эффект с бета-глюканами — растворимыми пищевыми волокнами, содержащимися в овсе. Однако ученые подчеркивают, что эффект оказался умеренным, а выборка — небольшой, поэтому для окончательных выводов нужны более масштабные исследования.

Ранее стало известно, что плоды шелковицы помогают эффективно снизить плохой холестерин.