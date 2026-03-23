Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:50, 23 марта 2026Наука и техника

Назван простой способ снизить уровень плохого холестерина

NJ: Замена обычного молока на овсяное молоко снижает уровень плохого холестерина
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tatjana Meininger / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что замена обычного молока на овсяное молоко может снизить уровень «плохого» холестерина. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Nutrition Journal (NJ).

В эксперименте участвовали 32 здоровые женщины в возрасте от 18 до 40 лет. В течение четырех недель одна группа ежедневно выпивала по 600 мл овсяного молока, а другая — столько же коровьего молока. До и после эксперимента у участниц измеряли уровень холестерина и другие показатели крови.

Результаты показали, что у тех, кто пил овсяное молоко, снизился общий холестерин и уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые считаются «плохим» холестерином. При этом уровень «хорошего» холестерина и триглицеридов в обеих группах практически не изменился.

Авторы связывают эффект с бета-глюканами — растворимыми пищевыми волокнами, содержащимися в овсе. Однако ученые подчеркивают, что эффект оказался умеренным, а выборка — небольшой, поэтому для окончательных выводов нужны более масштабные исследования.

Ранее стало известно, что плоды шелковицы помогают эффективно снизить плохой холестерин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп приказал ограничить удары по Ирану

    Москвичей предупредили о рекордном потеплении

    Российский фондовый рынок обвалился

    Не знающая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит и родила ребенка в штаны

    Два концерта соведущего Сабурова отменили в России

    Задержан подозреваемый в ранении подростка на фуд-корте российского города

    В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

    Партнер России заявил о беспрецедентных проблемах в экономике

    Россия стала продавать ЕС больше рыбы

    Трамп захотел пригласить Лукашенко в гости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok