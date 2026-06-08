Джокович на русском поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»

Теннисист Новак Джокович на русском поздравил немца Зверева с победой на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович на русском языке поздравил немца Александра Зверева с победой на «Ролан Гаррос» 2026 года. Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Молодец, брат», — написал Джокович. Уже на английском он написал, что знает Зверева с десяти лет и всегда желал ему удачи, так как немец долгое время преодолевал огромный психологический барьер внутри себя.

7 июня Зверев впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. В решающем матче спортсмен одержал победу над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала победу россиянка Мирра Андреева. В финале она победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.