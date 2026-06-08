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22:47, 8 июня 2026Спорт

Джокович на русском поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»

Теннисист Новак Джокович на русском поздравил немца Зверева с победой на «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович на русском языке поздравил немца Александра Зверева с победой на «Ролан Гаррос» 2026 года. Об этом сообщается на странице спортсмена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Молодец, брат», — написал Джокович. Уже на английском он написал, что знает Зверева с десяти лет и всегда желал ему удачи, так как немец долгое время преодолевал огромный психологический барьер внутри себя.

7 июня Зверев впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. В решающем матче спортсмен одержал победу над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала победу россиянка Мирра Андреева. В финале она победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.

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