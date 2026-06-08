На Украине заподозрили неладное в помощи ЕС

Историк Гавришко: ЕС финансирует не помощь Украине, а ослабление России

Помощь Украине от Европейского союза (ЕС) направлена не на поддержку украинцев, а на попытки ослабить Россию. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила украинский историк Марта Гавришко.

«С начала 2026 года объем помощи, оказываемой Европой Украине, резко сократился. Складывается впечатление, что ЕС все больше готов финансировать сам конфликт, а не жизнь тех, кто вынужден его переживать. Трудно игнорировать лежащую в основе этого логику: стратегическое ослабление России ценой жизней украинцев», — заподозрила она неладное.

По ее словам, Европа все сильнее игнорирует критически низкий уровень жизни на Украине, помогая жителям страны лишь «просто существовать, но не жить достойно».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала переговоры с Россией преждевременными. «Мы считаем, что этот момент еще не наступил», — сказала она.