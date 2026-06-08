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22:42, 8 июня 2026Бывший СССР

На Украине заподозрили неладное в помощи ЕС

Историк Гавришко: ЕС финансирует не помощь Украине, а ослабление России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Помощь Украине от Европейского союза (ЕС) направлена не на поддержку украинцев, а на попытки ослабить Россию. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила украинский историк Марта Гавришко.

«С начала 2026 года объем помощи, оказываемой Европой Украине, резко сократился. Складывается впечатление, что ЕС все больше готов финансировать сам конфликт, а не жизнь тех, кто вынужден его переживать. Трудно игнорировать лежащую в основе этого логику: стратегическое ослабление России ценой жизней украинцев», — заподозрила она неладное.

По ее словам, Европа все сильнее игнорирует критически низкий уровень жизни на Украине, помогая жителям страны лишь «просто существовать, но не жить достойно».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала переговоры с Россией преждевременными. «Мы считаем, что этот момент еще не наступил», — сказала она.

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