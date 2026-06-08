Дрон ВСУ взорвался на территории частного дома россиянки

Оперштаб: Пять жителей Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили свои атаки на Белгородскую область. Пятеро человек получили ранения, следует из сообщений оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Уточняется, что из-за детонации вражеского дрона мужчина получил осколочное ранение предплечья. В Шебекино беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Украинский беспилотник также атаковал поселок Борисовка. Двое пострадавших доставлены в областную клиническую больницу. «У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины — акубаротравму», — объяснили в оперштабе.

В селе Глотово при детонации FPV-дрона женщина получила множественные осколочные ранения лица и живота. Пациентка была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии, сейчас ей проводят операцию.

Так, в Шебекинском округе в районе села Крапивное БПЛА атаковал ГАЗель. Кроме того, удары пришлись на села Белянка, Отрадное, Шагаровка, Красный Октябрь, Красная Яруга, Дубовое, Смородино и хутор Михайловка.

«В городе Грайворон FPV-дрон атаковал автомобиль — транспорт получил повреждения. В селе Мощеное Грайворонского округа от удара дрона в частном доме пробита крыша и разбиты окна», — говорится в сообщении. По дополнительной информации, в результате детонации в Белгороде были повреждены 35 квартир в 20 жилых домах, два частных дома, социальный и шесть коммерческих объектов.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на жилые объекты и инфраструктуру Энергодара в Запорожской области. Ранена пенсионерка.