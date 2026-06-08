Россия обвинила МАГАТЭ в поощрении новых ударов по Запорожской АЭС

Ульянов: МАГАТЭ поощряет Украину на новые удары по ЗАЭС отказом называть виновных

Отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) назвать виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) поощряет новые удары. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

По его словам, МАГАТЭ не дало внятной оценки ситуации, хотя несло ответственность за соблюдение прекращения огня. «Строго говоря, гарантии давали украинцы, но посредник, как себя называет генеральный директор (Рафаэль Гросси — прим. «Ленты.ру»), повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит», — отметил дипломат.

5 июня ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Ульянов заявил, что МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ гарантий прекращения огня близ ЗАЭС.