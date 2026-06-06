Ульянов обвинил МАГАТЭ в игнорировании нарушения ВСУ режима тишины на ЗАЭС

Ульянов: МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ гарантий прекращения огня близ ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыло глаза на нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) гарантий прекращения огня близ Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х.

По словам Ульянова, письменные гарантии украинской стороны оказались ненадежными. Пятеро российских саперов были тяжело ранены в результате атаки украинского дрона.

«Реакция МАГАТЭ довольно странная. Де-факто агентство закрыло глаза на нарушение гарантий, полученных от украинской стороны», — отметил постпред.

5 июня ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих.