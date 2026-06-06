Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 6 июня 2026Мир

Ульянов обвинил МАГАТЭ в игнорировании нарушения ВСУ режима тишины на ЗАЭС

Ульянов: МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ гарантий прекращения огня близ ЗАЭС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыло глаза на нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) гарантий прекращения огня близ Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х.

По словам Ульянова, письменные гарантии украинской стороны оказались ненадежными. Пятеро российских саперов были тяжело ранены в результате атаки украинского дрона.

«Реакция МАГАТЭ довольно странная. Де-факто агентство закрыло глаза на нарушение гарантий, полученных от украинской стороны», — отметил постпред.

5 июня ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский премьер-министр назвал сроки возможного удара России по НАТО

    Названо любимое заграничное направление молодых россиян

    Российские туристы отравились вином на Бали

    Глава Херсонской области ответил на предложение Украины о локальном перемирии

    С Пугачевой отказались взыскать пять миллионов рублей по иску о защите чести

    Ульянов обвинил МАГАТЭ в игнорировании нарушения ВСУ режима тишины на ЗАЭС

    GAC объявил цены на новый флагманский кроссовер

    В Совфеде назвали команду Зеленского тремя словами

    Российские мужчины массово пожаловались на климакс

    Российские средства ПВО сбили более 900 украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok