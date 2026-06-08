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22:16, 8 июня 2026Бывший СССР

Бывший глава МИД Украины резко высказался об обещаниях «добежать до Кремля»

Кулеба назвал чушью утверждения о переломном моменте в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью утверждения о наступлении переломного момента в конфликте с Россией. Его слова приводит Telegram-канал «Инсайдер».

Кулеба также скептически отнесся к планам Киева «добежать до Кремля». «Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернемся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму», — сказал он.

Ранее Кулеба выразил сомнения насчет заключения сделки в украинском конфликте. По его мнению, он будет развиваться через прекращение огня, смену фронтов и политические изменения.

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