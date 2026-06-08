Бывший глава МИД Украины резко высказался об обещаниях «добежать до Кремля»

Кулеба назвал чушью утверждения о переломном моменте в конфликте на Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью утверждения о наступлении переломного момента в конфликте с Россией. Его слова приводит Telegram-канал «Инсайдер».

Кулеба также скептически отнесся к планам Киева «добежать до Кремля». «Не хочу быть занудой, но в ноябре мы вернемся к нарративу о том, как нам всем пережить зиму», — сказал он.

Ранее Кулеба выразил сомнения насчет заключения сделки в украинском конфликте. По его мнению, он будет развиваться через прекращение огня, смену фронтов и политические изменения.