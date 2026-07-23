Врач развеяла миф о чистке сосудов

Диетолог Пинто: Свекла не растворит атеросклеротические бляшки в сосудах

Диетолог Ана Маргарида Пинто заявила, что три популярных продукта, которые часто используют для так называемой чистки сосудов, на самом деле не помогают улучшать их состояние. Этот миф специалистка развеяла в разговоре с изданием Sapo.

Пинто призвала не верить в мифы о том, что свекла, горький шоколад и оливковое масло полностью обновляют артерии. Дело в том, что ни одно исследование не доказало, что какой-либо продукт вообще способен чистить сосуды, подчеркнула доктор.

При этом врач отметила, что хоть эти продукты и не растворяют уже образовавшиеся атеросклеротические бляшки, они могут быть частью здорового рациона и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оливковое масло является одним из элементов средиземноморской диеты, рекомендуемой многими кардиологами.

«Научные данные неизменно показывают, что эффект зависит от общего характера питания, а не от отдельных продуктов», — заключила Пинто.

Ранее кардиолог Андрей Пронин рассказал, как защитить сосуды без лекарств. Для этого он призвал поддерживать баланс между работой и отдыхом.