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Забота о себе
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20:25, 23 июля 2026 (обновлено: 20:33, 23 июля 2026)Забота о себе

Врач развеяла миф о чистке сосудов

Диетолог Пинто: Свекла не растворит атеросклеротические бляшки в сосудах
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Диетолог Ана Маргарида Пинто заявила, что три популярных продукта, которые часто используют для так называемой чистки сосудов, на самом деле не помогают улучшать их состояние. Этот миф специалистка развеяла в разговоре с изданием Sapo.

Пинто призвала не верить в мифы о том, что свекла, горький шоколад и оливковое масло полностью обновляют артерии. Дело в том, что ни одно исследование не доказало, что какой-либо продукт вообще способен чистить сосуды, подчеркнула доктор.

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При этом врач отметила, что хоть эти продукты и не растворяют уже образовавшиеся атеросклеротические бляшки, они могут быть частью здорового рациона и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оливковое масло является одним из элементов средиземноморской диеты, рекомендуемой многими кардиологами.

«Научные данные неизменно показывают, что эффект зависит от общего характера питания, а не от отдельных продуктов», — заключила Пинто.

Ранее кардиолог Андрей Пронин рассказал, как защитить сосуды без лекарств. Для этого он призвал поддерживать баланс между работой и отдыхом.

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