13:54, 23 мая 2026

Бывший глава МИД Украины высказался о возможной сделке по конфликту

Бывший глава МИД Украины Кулеба считает, что в конфликте не будет сделки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в конфликте не будет сделки. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, Кулеба считает, что конфликт будет развиваться через прекращение огня, смены фронтов и политических изменений. Сделки, которая может решить все проблемы, не будет. Он также сообщил, что возможно прекращение огня, но это не конец войны.

По его словам, многие граждане страны воспримут окончание конфликта как поражение, но успех Киева будет в сохранении государства и вхождении в Евросоюз. При этом он не смог ответить на вопрос по территориальным уступкам.

По мнению Кулебы, важно, что украинские власти будут делать после завершения конфликта. Есть два варианта один из них заключается в реваншизме, а второй — восстановлении и принятии.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца.

