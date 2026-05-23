14:31, 23 мая 2026

Россиянам посоветовали способ снизить риск диабета за три месяца

Диетолог Дианова: Нельзя резко убирать все факторы риска диабета
Екатерина Улитина

Риск диабета можно снизить всего за три месяца с помощью простых пищевых привычек. Об этом диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, развитию преддиабета и диабета второго типа предшествуют стресс, низкая физическая активность и избыток вредной еды в рационе. Дианова считает, что резко убирать все эти факторы из жизни нельзя. Она посоветовала сначала отказаться от сладких газированных напитков и большого количества сахара. «Вместо сахара используйте полезные сладости без сахара, необработанные сухофрукты с орехами, а вместо газировок — газированную воду с минимальными добавками: фруктами, ягодами, мятой или базиликом», — посоветовала врач.

Еще одним способом снизить риск диабета Дианова назвала снижение потребления изделий из белой муки и переработанного мяса. Вместо них она посоветовала выбирать цельнозерновой хлеб, рыбу, птицу и домашние блюда. «Одно повторяющееся действие за один месяц — и вы вышли из зоны риска», — отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что менять привычки лучше постепенно, внедряя по одному полезному правилу каждый месяц. Такой подход помогает легче адаптироваться к новому рациону и снижает вероятность срывов.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас назвал клубнику самой полезной ягодой для сердца. Также, по его словам, регулярное употребление этой ягоды улучшает показатель резистентности к инсулину и нормализует уровень сахара в крови.

