Над регионами России сбили десятки беспилотников за пять часов

14:57, 23 мая 2026Россия

Над российскими регионами сбили 42 БПЛА за пять часов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Над российскими регионами с 9.00 до 14.00 23 мая сбили десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники самолетного типа атаковали 10 регионов России.

42 украинских БПЛА были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Пермского края и Республикой Крым.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили беспилотники ВСУ.

