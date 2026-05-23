Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 23 мая 2026Россия

Российские школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя

В Москве школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инициатором вылазки на главный купол храма Христа Спасителя был 18-летний школьник, который за время своей карьеры побывал на 34 столичных многоэтажках. Информацию об этом он активно выкладывает в социальных сетях. Он также за деньги помогает другим попасть на закрытые объекты.

За незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит до шести лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские полицейские поймали на живца организатора экскурсий по крышам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СВО предложили переименовать

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Мэр рассказал о казавшихся невозможными изменениях в Мариуполе

    Разрушения внутри общежития в Старобельске после удара ВСУ показали на видео

    Россиянка описала пять чуждых русскому человеку особенностей тайцев

    В России предрекли исчезновение странам НАТО

    Российские школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя

    Украина сделала предложение США

    Российских туристов начали заставлять оформлять справки из-за укусов комаров

    В России заявили о потере разума у президента одной европейской страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok