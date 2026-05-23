Российские школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя

В Москве школьники залезли на главный купол храма Христа Спасителя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инициатором вылазки на главный купол храма Христа Спасителя был 18-летний школьник, который за время своей карьеры побывал на 34 столичных многоэтажках. Информацию об этом он активно выкладывает в социальных сетях. Он также за деньги помогает другим попасть на закрытые объекты.

За незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит до шести лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские полицейские поймали на живца организатора экскурсий по крышам.