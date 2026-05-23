На Украине назвали последствия наступления России с севера

Экс-депутат Рады Луценко: Киев не будет спать, если Россия зайдет с севера

Киев не будет спать, если Россия зайдет с севера. Об этом заявил бывший депутат Рады Игорь Луценко, чьи слова приводит Telegram-канал «Одесское общественное телевидение».

«Киев перестанет спать, если Россия зайдет с севера на несколько километров», — сказал он.

По словам экс-парламентария, для нанесения ударов по Киеву России достаточно будет выйти на уровень Иванкова.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран. В ответ украинский президент заявил, что Киев может нанести по Минску превентивный удар.