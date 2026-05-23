Количество погибших от удара ВСУ по общежитию Старобельска выросло до 16

Из-под завалов разрушенного ударов Вооруженный сил Украины (ВСУ) общежития профессионального колледжа педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР) достали новые тела. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

По данным следствия, в ходе спасательных работ найдены тела еще четырех человек. Таким образом, число погибших в результате украинской атаки на учебное заведение ЛНР выросло до 16.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее в МИД России заявили, что западные телеканалы отказались приехать на место удара. При этом разбор завалов проводится фактически вручную. Регулярно спасатели устраивают минуту тишины, чтобы услышать звуки из-под обломков. Как проходят спасательные работы, показали на видео.