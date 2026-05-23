Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 23 мая 2026Россия

Из-под завалов разрушенного ВСУ общежития Старобельска извлекли новые тела

Количество погибших от удара ВСУ по общежитию Старобельска выросло до 16
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Из-под завалов разрушенного ударов Вооруженный сил Украины (ВСУ) общежития профессионального колледжа педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР) достали новые тела. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

По данным следствия, в ходе спасательных работ найдены тела еще четырех человек. Таким образом, число погибших в результате украинской атаки на учебное заведение ЛНР выросло до 16.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее в МИД России заявили, что западные телеканалы отказались приехать на место удара. При этом разбор завалов проводится фактически вручную. Регулярно спасатели устраивают минуту тишины, чтобы услышать звуки из-под обломков. Как проходят спасательные работы, показали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Несправедливо». Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца и нарвался на критику

    Названа вакансия — абсолютный лидер по зарплате в Москве за месяц

    Полиция поймала 77-летнего извращенца

    Россиянам рассказали о защите от укусов комаров

    В Германии испугались войны с Россией из-за действий правительства

    В Армении ответили на сравнение Лаврова с Украиной

    В одной стране запретили рассказывать об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    Из-под завалов разрушенного ВСУ общежития Старобельска извлекли новые тела

    Украинец отказался от совместного фото с россиянином на чемпионате Европы по карате

    Назван мотив Киева ударить по общежитию в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok