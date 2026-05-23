В одной стране запретили рассказывать об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Захарова: В Японии запретили освещать удар ВСУ по колледжу в Старобельске

В Японии ввели запрет для журналистов на освещение ситуации, связанной с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска», — сообщила она.

22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.