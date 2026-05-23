«Несправедливо». Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца и нарвался на критику

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председательствующему в Совете ЕС на ротационной основе президенту Кипра Никосу Христодулидису. Он отправил обращение поздно вечером в пятницу, 22 мая, в ответ на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Киеву статус ассоциированного члена Европейского союза.

Украинский лидер отверг соответствующую инициативу, указав, что республика «заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе». По его словам, предложение канцлера ФРГ является несправедливым, поскольку лишит Киев права голоса внутри блока.

Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безгласной. Сейчас самое время двигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины в ЕС Владимир Зеленский президент Украины

Политик также указал, что уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз.

На Украине раскритиковали отказ Зеленского от предложения Мерца

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала отказ украинского лидера от предложения Мерца. Она отметила, что подобное развитие событий было ожидаемо.

Мендель также указала на скептическое отношение украинцев к словам украинского лидера о том, что Киев якобы защищает всю Европу. По ее мнению, это утверждение выглядит сомнительным из-за разницы в численности населения Украины и Европейского союза, а также отсутствия у республики конкурентоспособной рыночной экономики.

Эти утверждения давно утратили всякое логическое или фактическое обоснование. Тем не менее они продолжают служить оправданием для затягивания войны, для романтизированной героизации украинского населения, которое в процессе войны подвергается истреблению Юлия Мендель бывший пресс-секретарь президента Украины

Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС

В конце мая стало известно, что канцлер Германии высказался за ассоциированное членство Украины в Европейском союзе и призвал блок рассмотреть этот вопрос, поскольку Берлин пытается вдохнуть новую жизнь в процесс расширения союза.

В письме, направленном руководителям основных институтов ЕС, Мерц заявил, что это предложение позволит Киеву интегрироваться в блок, не получив пока полноправного членства.

Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса. Она также сможет назначать ассоциированного судью в Европейский суд и представителей в Европейский парламент.

Украина ранее выражала скептицизм по поводу идеи двухуровневой системы членства в ЕС. Однако в своем письме Мерц отверг предположение о том, что это будет означать «ограниченное членство», подчеркнув, что процесс вступления республики в объединение продолжится.