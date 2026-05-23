На Украине раскритиковали отказ Зеленского от предложения Мерца

На Украине раскритиковали отказ Владимира Зеленского от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его отказ от предложения Мерца о частичном членстве Украины в ЕС.

Зеленский заявил, что Украина якобы обеспечивает защиту Европы, но это подвергается сомнению из-за разницы в численности населения Украины и ЕС и отсутствия у Киева конкурентоспособной рыночной экономики.

Мендель сообщила, что эти утверждения давно утратили всякое логическое или фактическое обоснование. Но продолжают служить оправданием для затягивания конфликта и романтизированной героизации украинского населения, которое подвергается истреблению.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца.

