На Украине раскритиковали отказ Владимира Зеленского от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его отказ от предложения Мерца о частичном членстве Украины в ЕС.
Зеленский заявил, что Украина якобы обеспечивает защиту Европы, но это подвергается сомнению из-за разницы в численности населения Украины и ЕС и отсутствия у Киева конкурентоспособной рыночной экономики.
Мендель сообщила, что эти утверждения давно утратили всякое логическое или фактическое обоснование. Но продолжают служить оправданием для затягивания конфликта и романтизированной героизации украинского населения, которое подвергается истреблению.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца.