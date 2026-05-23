12:52, 23 мая 2026

Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца

Зеленский отказался от предложения немецкого канцлера Мерца по Украине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения немецкого канцлера Фридриха Мерца по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Зеленский отверг предложение Мерца и заявил, что Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе.

По мнению президента Украины, уход с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.

При этом Зеленский потребовал от Евросоюза принять страну в объединение в 2027 году. Но лидеры западных государств множество раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам.

Ранее сообщалось, что Зеленский объявил об изменениях в ВСУ на северных направлениях.

