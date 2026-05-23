Зеленский отказался от предложения немецкого канцлера Мерца по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения немецкого канцлера Фридриха Мерца по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Зеленский отверг предложение Мерца и заявил, что Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе.

По мнению президента Украины, уход с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.

При этом Зеленский потребовал от Евросоюза принять страну в объединение в 2027 году. Но лидеры западных государств множество раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам.

