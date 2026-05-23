Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения немецкого канцлера Фридриха Мерца по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Зеленский отверг предложение Мерца и заявил, что Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе.
По мнению президента Украины, уход с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.
При этом Зеленский потребовал от Евросоюза принять страну в объединение в 2027 году. Но лидеры западных государств множество раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам.
