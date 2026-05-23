Дочь легендарного дрессировщика попала в реанимацию во время отпуска

В Крыму дочь легендарного дрессировщика Запашного попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, она рассказала, что приехала в Севастополь на отдых и встретиться с близкими. В городе проходит цирковое шоу ее брата Ярослава Запашного. Девушка посетила представление, а затем попала в медицинское учреждение.

Екатерина заметила на коже небольшую точку и приняла ее за укус комара. Но через некоторое время она покрылась красными пятнами, а ноги и руки распухли. В местах касания одежды образовались волдыри. Она была госпитализирована с отеком Квинке.

Медицинские работники из-за сильного опухания только с девятой попытки смогли поставить капельницу. Ей назначили гормональную терапию и диету, но состояние ухудшилось и пострадавшую перевели в реанимацию. Там ей сделали плазмофильтрацию и увеличили дозу препаратов.

Запашная заявила, что чувствует себя немного лучше. Но не понимает, из-за чего началась такая сильная аллергическая реакция.

