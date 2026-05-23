В одной стране усилили меры безопасности из-за концерта известного артиста из СНГ

13:42, 23 мая 2026

В Бухаресте усилили меры безопасности из-за концерта Макса Коржа
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Макс Корж. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Румынии усилили в Бухаресте меры безопасности, которые сопоставимы с подготовкой к проведению саммита НАТО, из-за концерта белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

«Румынские власти усилили меры безопасности вокруг Национальной арены, где пройдет концерт, введя пиротехнический и антитеррористический досмотр транспортных средств и людей для предотвращения проноса любых опасных предметов. Власти ввели исключительные меры безопасности для концерта белорусского рэпера Макса Коржа, сопоставимые с саммитом НАТО 2008 года», — говорится в материале.

Сообщается, что на концерт прибыло около 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и Украины. Уточняется, что на территории арены, где пройдет концерт, будет задействовано около 10 тысяч жандармов и спецслужб. По данным телеканала, два матча этапа плей-офф Суперлиги были перенесены из-за концерта Коржа.

После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году Макс Корж отменил свои концерты в России и Белоруссии. «Я не могу петь про "жизнь в кайф", когда каждый день эти жизни отбираются», — заявил артист.

