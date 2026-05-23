Россия
14:13, 23 мая 2026Россия

В России высказались об ударе возмездия после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украину ждет удар возмездия после атаки на колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

Парламентарий отметил, что для достижения своих целей России стоит использовать дипломатические и военные механизмы.

«Основной путь решения проблемы все-таки военный, вариантов нет. Я думаю, что удар возмездия от России еще ждет и Вооруженные силы Украины, и военно-промышленный комплекс ЕС», — пояснил он.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.

