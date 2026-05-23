14:53, 23 мая 2026Спорт

Названы сроки допуска сменившего гражданство вратаря Хайкина до игры за сборную Норвегии

Сальтведт: Хайкину разрешат играть за Норвегию не раньше марта 2028-го
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Novak Djurovic / Reuters

Норвежский журналист NRK Ян Петер Сальтведт назвал сроки допуска сменившего гражданство российского вратаря Никиты Хафкина до игры за сборную Норвегии. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию апелляцию Федерации футбола Норвегии по делу голкипера «Буде-Шлимт». Таким образом, вратарю разрешат играть за Норвегию не раньше марта 2028 года.

Ранее ФИФА отклонила заявку Хайкина на смену спортивного гражданства в пользу Норвегии. Причина — несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и хотел выступить на чемпионате мира 2026 года.

