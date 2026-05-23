Россиянка описала пять чуждых русскому человеку особенностей тайцев

Российская тревел-блогерша Александра Коновалова описала пять чуждых русскому человеку особенностей тайцев. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, тайцы очень медлительные. От них не стоит ждать ответа в выходной день, также они с трудом смогут ответить, если им задать несколько вопросов сразу. Кроме того, местные в Таиланде хоть и знают английский язык, но могут убирать из слов по несколько букв.

«Тайцы почти никогда не говорят "нет". Даже если ответ отрицательный, они все равно будут улыбаться, кивать и говорить что-то вроде yes, yes, ok», — рассказала тревел-блогерша. Тем не менее россиянка отметила, что любит людей в Таиланде. Однако она призналась, что не представляет, как приезжие из России ведут с ними бизнес, хоть они и отличаются исполнительностью.

Ранее соотечественник описал отдых в Таиланде фразой «вернулись загорелыми и обедневшими». Он на курорте Пханган.