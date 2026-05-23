Три человека погибли в ДТП в российском регионе

В Ставропольском крае в ДТП погибли три человека. О происшествии в российском региона сообщает Telegram-канал «112».

Авария произошла на седьмом километре трассы «Краснодар — Ставрополь». Там столкнулись два легковых автомобиля.

Помимо трех погибших, в ДТП пострадали пять человек, среди которых есть один ребенок. Их госпитализировали, информации о состоянии получивших травмы на данный момент нет.

Ранее в Ставропольском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в салоне которого находились 44 ребенка. По предварительной информации, автобус с детьми столкнулся с кроссовером Renault Duster.