Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 23 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о росте напряжения в отношениях Зеленского и Буданова

«Страна.ua»: В отношениях Зеленского и Буданова растет напряжение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

В отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) растет напряжение из-за политических амбиций последнего. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники.

«Источники подтверждают, что растет напряжение в отношениях между Зеленским и Будановым, который не скрывает своих политических амбиций и ведет активную информкампанию», — пишут журналисты.

По словам источников, они считают маловероятным назначение Буданова на должность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), о котором говорят в последнее время в политических кругах страны. Там считают, что возможностей для политического пиара на военной должности у Буданова будет куда больше, чем на месте главы офиса президента.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что на Украине никто не пойдет на признание территориальных потерь. США, по его словам, являются стратегическим союзником Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Несправедливо». Зеленский выступил с обращением после предложения Мерца и нарвался на критику

    Названа вакансия — абсолютный лидер по зарплате в Москве за месяц

    Полиция поймала 77-летнего извращенца

    Россиянам рассказали о защите от укусов комаров

    В Германии испугались войны с Россией из-за действий правительства

    В Армении ответили на сравнение Лаврова с Украиной

    В одной стране запретили рассказывать об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

    Из-под завалов разрушенного ВСУ общежития Старобельска извлекли новые тела

    Украинец отказался от совместного фото с россиянином на чемпионате Европы по карате

    Назван мотив Киева ударить по общежитию в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok