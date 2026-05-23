Стало известно о росте напряжения в отношениях Зеленского и Буданова

«Страна.ua»: В отношениях Зеленского и Буданова растет напряжение

В отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) растет напряжение из-за политических амбиций последнего. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники.

«Источники подтверждают, что растет напряжение в отношениях между Зеленским и Будановым, который не скрывает своих политических амбиций и ведет активную информкампанию», — пишут журналисты.

По словам источников, они считают маловероятным назначение Буданова на должность главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), о котором говорят в последнее время в политических кругах страны. Там считают, что возможностей для политического пиара на военной должности у Буданова будет куда больше, чем на месте главы офиса президента.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что на Украине никто не пойдет на признание территориальных потерь. США, по его словам, являются стратегическим союзником Киева.