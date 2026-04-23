На Украине никто не пойдет на признание территориальных потерь. Такое заявление сделал глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время Киевского форума по безопасности, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости, и никто на Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю украинской территории», — высказался он.

Глава ОП назвал США стратегическим союзником Киева. Президент Украины Владимир Зеленский же отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фокус Вашингтона сместился. По словам Зеленского, нельзя откладывать решение украинского кризиса.

Ранее евродепутат Тьерри Мариани подчеркнул, что конфликт России и Украины неизбежно завершится тем, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки.

