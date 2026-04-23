Буданов высказался о признании потерянных Украиной территорий

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:56, 23 апреля 2026

Буданов: На Украине никто не пойдет на признание территориальных потерь
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

На Украине никто не пойдет на признание территориальных потерь. Такое заявление сделал глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время Киевского форума по безопасности, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости, и никто на Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю украинской территории», — высказался он.

Глава ОП назвал США стратегическим союзником Киева. Президент Украины Владимир Зеленский же отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фокус Вашингтона сместился. По словам Зеленского, нельзя откладывать решение украинского кризиса.

Ранее евродепутат Тьерри Мариани подчеркнул, что конфликт России и Украины неизбежно завершится тем, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok