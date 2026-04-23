Зеленский обратился к США по поводу Украины

Зеленский призвал США не забывать об Украине

Украина должна оставаться в фокусе США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«И он сказал, что, хотя понимает, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на войне с Ираном, важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия», — сказано в материале издания.

По словам Зеленского, нельзя откладывать решение украинского конфликта. Он также отметил, что из-за обострения ближневосточного вопроса были сорваны поставки ключевых видов оружия.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленскому пришлось открыто признать, что США больше не заинтересованы в помощи Киеву. По словам Меркуриса, даже если демократы вернут контроль над Конгрессом США в ноябре, интерес к конфликту на Украине в Штатах уже не будет прежним.