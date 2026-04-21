Меркурис: Зеленский признал незаинтересованность США в помощи Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось открыто признать, что Соединенные Штаты Америки больше не заинтересованы в помощи Киеву. На это обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Главное в том, что даже сам Зеленский теперь признает: поток поддержки со стороны США подходит к концу. (...) Для Соединенных Штатов есть куда более важные и срочные проблемы, чем судьба Владимира Зеленского», — высказался эксперт.

По словам Меркуриса, даже в случае, если демократы вернут контроль над Конгрессом США в ноябре, интерес к конфликту на Украине в Штатах явно ослаб.

Ранее американский историк Филлипс О'Брайен в статье для журнала The Atlantic сообщил, что Зеленский разочаровался в Штатах и больше не считает эту страну союзником, отказываясь налаживать отношения с администрацией президента Дональда Трампа.