В США рассказали о разочаровании Зеленского

О'Брайен: Зеленский разочаровался в США и не считает эту страну союзником

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в США и больше не считает эту страну союзником, отказываясь налаживать отношения с администрацией президента Дональда Трампа. Об этом написал американский историк Филлипс О'Брайен в статье для журнала The Atlantic.

«Украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению. Они видят, как поддерживали свои военные усилия с помощью собственных ресурсов и европейских партнеров, даже когда США отдалились. Списать США со счетов как друга когда-то могло быть губительно для Украины», — указал исследователь.

О'Брайен добавил, что Зеленский недоволен требованиями американской стороны для урегулирования конфликта на Украине. Поэтому он больше не пытается наладить отношения с Трампом и ищет альтернативы в лице монархий Персидского залива.

Ранее Зеленский раскритиковал США за продление лицензии на покупку российской нефти до середины мая. По мнению политика, якобы нужно останавливать российские танкеры, не давая им доставлять нефть в порты.