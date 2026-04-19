Зеленский расстроился из-за решения США по России

Зеленский раскритиковал США за ослабление санкций против российской нефти

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал США за продление лицензии на покупку российской нефти. Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

«Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации конфликта», — утверждает политик.

По мнению Зеленского, якобы нужно останавливать российские танкеры, не давая им доставлять нефть в порты.

Ранее Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу, доставку и разгрузку сырой нефти и продуктов переработки из России. Отмечается, что американская сторона разрешила сделки с российским сырьем, погруженным на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.